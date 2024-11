Suche nach dem schönsten Weihnachtmarkt im Ries startet

Zahlreiche Menschen aus dem Ries sind dem Aufruf der Rieser Nachrichten gefolgt und haben sich mit ihren Vorschlägen an uns gewandt: „Wir suchen den schönsten Weihnachtsmarkt.“ - forderte unsere Redaktion auf, sich mit Ideen zu beteiligen. Denn jetzt geht die Adventszeit mit ihren vielen stimmungsvollen Christkindlmärkten wieder los. Auch heuer gibt es in unserer Region eine Vielzahl an größeren und kleineren Budenstädten, die Plätze und Straßen beleben und mit Glühweinduft, Bratwurstaroma, weihnachtlichen Klängen und viel Kunsthandwerk bezaubern.

Ob in der großen Kreisstadt Nördlingen mit ihrem romantischen Weihnachtsmarkt, in Oettingen, Deiningen und Reimlingen oder kleineren Gemeinden – die Weihnachtsstimmung dringt in jede Ecke im Landkreis vor. Uns haben schon jetzt Bilder von Dorfweihnachten und Hüttenzauber erreicht. Auch besondere Schmankerl und ausgefallene Ideen sind bei den Einsendungen dabei. So verwiesen Leser und Leserinnen auf Besonderheiten, etwa auf ein Weihnachtsdorf mit wohltätigem Zweck oder eine Schlossweihnacht.

Der schönste Weihnachtsmarkt: Stimmen Sie für ihren Favoriten ab!

Wir dürfen also feststellen: Es ist den Menschen in dieser zeit ein Bedürfnis, sich bei Punsch, Plätzchen und Deftigem im Freien zu treffen und gemeinsam durch die Budenstraßen zu schlendern und den besonderen Zauber aufzusaugen. Denn nicht ohne Grund hat die Zahl der Weihnachtsmärkte im Laufe der Jahre zugenommen. Doch welcher ist denn nun wirklich der schönste, urigste, außergewöhnlichste unter ihnen?

Im Online-Voting sollen alle Weihnachtsmarkt-Fans abstimmen, um diese Frage für die Weihnachtsmarktsaison 2024 zu klären. Begeben Sie sich auf einen virtuellen Rundgang durch die Weihnachtsmärkte im Ries. Mit einem Klick auf das Bild Ihres Favoriten geben Sie Ihre Stimme ab. Die Abstimmung läuft bis zum 20. Dezember, 23.59 Uhr. Dann wird der Gewinnermarkt ermittelt. Die Redaktion der Rieser Nachrichten wünscht viel Spaß beim Aussuchen des schönsten Weihnachtsmarktes und ist gespannt, welchen Weihnachtsmarkt die Leserinnen und Leser auf Platz Eins wählen.

