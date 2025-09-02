Warum derzeit in Nördlingen am Tag Straßenlaternen leuchten

Am Montagvormittag leuchteten in der Bräugasse die Straßenlaternen, auch in der benachbarten Langen Gasse brannten die Lichter, obwohl es hell war.

Wie die Stadt Nördlingen mitteilt, überprüft die Netze ODR derzeit die Leuchtfähigkeit der Straßenlaternen. Die Firma schildert auf Anfrage, dass es sich dabei um die turnusmäßige Wartung der Laternen handle, das sei Teil des Vertrags zwischen der Stadt Nördlingen und der Netze ODR. Alle vier Jahre fänden diese statt, die Arbeiten liefen bereits seit einigen Monaten. Verschiedene Bereiche im Stadtgebiet Nördlingen seien betroffen. „Im Zuge dieser Wartung kann es vorkommen, dass einzelne Straßenlaternen auch tagsüber eingeschaltet sind. Dies dient der Überprüfung der Funktionstüchtigkeit der Anlagen und ist ein üblicher Bestandteil der Wartungsarbeiten“, so der Netzbetreiber. In einigen Wochen sollen die Arbeiten abgeschlossen sein. (jltr)