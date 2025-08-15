Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Rieser Nachrichten
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Nördlingen
Icon Pfeil nach unten

Straßensanierung in Holheim: Warum die neue Asphaltdecke notwendig ist

Holheim

Straßenerneuerung stößt auf Unverständnis in Holheim

Die Bürger in Holheim fragen sich, ob die Sanierung wirklich nötig sei. Das Landratsamt erklärt, warum die Baumaßnahme erforderlich ist und was erneuert wird.
Von Matthias Link
    • |
    • |
    • |
    Die Kreisstraße DON6, die bei Holheim von der B466 abzweigt und Richtung Utzmemmingen führt, wurde 2013 erst fertiggestellt und nun bereits saniert.
    Die Kreisstraße DON6, die bei Holheim von der B466 abzweigt und Richtung Utzmemmingen führt, wurde 2013 erst fertiggestellt und nun bereits saniert. Foto: Matthias Link

    Die Kreisstraße DON6, die kurz vor Holheim von der B466 abzweigt und Richtung Utzmemmingen führt, ist aktuell wegen Sanierungsarbeiten gesperrt, bis einschließlich 29. August. Der Baubeginn befindet sich unmittelbar an der Einmündung B466/DON 6, das Bauende ist die Landesgrenze zu Baden-Württemberg. Die erst 2013 fertiggestellte Straße scheint in einem guten Zustand zu sein, ein Straßenschaden ist für den Blick eines Laien nicht erkennbar. Deshalb stößt die Baumaßnahme bei einigen Bürgern in Holheim auf Unverständnis.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden