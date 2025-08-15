Straßenerneuerung stößt auf Unverständnis in Holheim

Die Kreisstraße DON6, die kurz vor Holheim von der B466 abzweigt und Richtung Utzmemmingen führt, ist aktuell wegen Sanierungsarbeiten gesperrt, bis einschließlich 29. August. Der Baubeginn befindet sich unmittelbar an der Einmündung B466/DON 6, das Bauende ist die Landesgrenze zu Baden-Württemberg. Die erst 2013 fertiggestellte Straße scheint in einem guten Zustand zu sein, ein Straßenschaden ist für den Blick eines Laien nicht erkennbar. Deshalb stößt die Baumaßnahme bei einigen Bürgern in Holheim auf Unverständnis.

