Straßensperrung in Nördlingen: Münzgasse und Henkergasse am 15. August betroffen

Nördlingen

Sperrung von Münz- und Henkergasse am 15. August

Die Stadt Nördlingen teilt mit, dass die Münzgasse und die Henkergasse am 15. August gesperrt werden.
    Die Münzgasse in Nördlingen ist saniert worden.
    Die Münzgasse in Nördlingen ist saniert worden. Foto: Jan-luc Treumann (Archivbild)

    Am Freitag, 15. August, werden die Münzgasse und die Henkergasse in Nördlingen im jeweiligen Einmündungsbereich zur Drehergasse aufgrund von erforderlichen Straßensanierungsarbeiten für den Fahrzeugverkehr vollständig gesperrt. Die Sperrung gilt bis längstens 17 Uhr am selben Tag, teilt die Stadt Nördlingen mit. Die Umleitung für den Durchgangsverkehr erfolge über die Straße „An der Reimlinger Mauer“. Der Anliegerverkehr bleibt bis zur Baustelle zugelassen. Die Stadt Nördlingen bittet alle Verkehrsteilnehmer um Beachtung der Sperrung sowie um Verständnis für die notwendigen Arbeiten und die damit verbundenen Einschränkungen. (AZ)

