Züge fallen am 10. Februar abends zwischen Donauwörth und Nördlingen aus

Aufgrund einer Streckensperrung der DB Infrago kommt es in den Abend- bzw. Nachtstunden vom 10. auf den 11. Februar zu Zugausfällen zwischen Donauwörth und Nördlingen, teilt Arverio in einer Pressemitteilung mit. Es fallen ab Donauwörth laut Fahrplanabweichung die Züge um 21.05 Uhr, 22.12 Uhr und 23.39 Uhr aus, ein Schienenersatzverkehr fährt um 20.40 Uhr, 21.40 Uhr und 23.06 Uhr. In umgekehrter Richtung fallen ab Nördlingen die Züge um 21.14 Uhr und 22.21 Uhr aus, Busse fahren dafür um 21.38 Uhr und 22.18 Uhr. Am 11. Februar entfällt zudem der Zug ab Aalen um 6.08 Uhr nach Donauwörth. (AZ)

