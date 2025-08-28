Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Rieser Nachrichten
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Nördlingen
Icon Pfeil nach unten

Streik bei Oettinger: NGG ruft zu Demonstration durch Oettingen auf

Oettingen

Streik bei Oettinger: Gewerkschaft ruft zu Demo durch die Stadt auf

Schon seit Längerem schwelt der Streit um den Tarifvertrag zwischen Oettinger Getränke und der Gewerkschaft NGG. Diese veranstaltet am Freitag eine Demonstration.
    • |
    • |
    • |
    Bei Oettinger wird eine Woche lang gestreikt. Am Freitag soll es nun eine Demo durch Oettingen geben.
    Bei Oettinger wird eine Woche lang gestreikt. Am Freitag soll es nun eine Demo durch Oettingen geben. Foto: Anja Lutz

    Die Gewerkschaft NGG ruft zu einer Demonstration bei Oettinger Getränke auf, die am Freitag, 29. August, stattfinden soll. Anlass ist der schon länger anhaltende Streit über den Tarifvertrag zwischen der Gewerkschaft und dem Unternehmen. Aktuell streiken die Mitarbeiter, bis Freitagnacht wird die Arbeit niedergelegt (wir berichteten).

    Laut einer Pressemitteilung der NGG soll am Freitag um 16 Uhr bei Oettinger zunächst eine Auftaktkundgebung stattfinden, danach eine Demonstration durch die Stadt. Die Abschlusskundgebung beginnt um 17 Uhr auf dem Marktplatz. Erwartet würden unter anderem der Oettinger Bürgermeister Thomas Heydecker und die katholische Betriebsseelsorge des Bistums Augsburg. Auch die Familien und Freunde der Mitarbeiter seien eingeladen, heißt es in der Mitteilung. (AZ)

    Dieser Inhalt wird uns zur Verfügung gestellt

    Sie haben das Wort! Vereine, Schulen, Kirchen sowie andere Gruppierungen und Einrichtungen aus der Region können ihre Texte und Bilder über unser Portal unter www.azol.de/upload hochladen.
    Unsere Redaktion prüft, was veröffentlicht werden kann - in der Zeitung und Online -, nimmt aber keine redaktionellen Veränderungen vor. Wir freuen uns auf Ihre Neuigkeiten!

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden