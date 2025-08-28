Streik bei Oettinger: Gewerkschaft ruft zu Demo durch die Stadt auf

Die Gewerkschaft NGG ruft zu einer Demonstration bei Oettinger Getränke auf, die am Freitag, 29. August, stattfinden soll. Anlass ist der schon länger anhaltende Streit über den Tarifvertrag zwischen der Gewerkschaft und dem Unternehmen. Aktuell streiken die Mitarbeiter, bis Freitagnacht wird die Arbeit niedergelegt (wir berichteten).

Laut einer Pressemitteilung der NGG soll am Freitag um 16 Uhr bei Oettinger zunächst eine Auftaktkundgebung stattfinden, danach eine Demonstration durch die Stadt. Die Abschlusskundgebung beginnt um 17 Uhr auf dem Marktplatz. Erwartet würden unter anderem der Oettinger Bürgermeister Thomas Heydecker und die katholische Betriebsseelsorge des Bistums Augsburg. Auch die Familien und Freunde der Mitarbeiter seien eingeladen, heißt es in der Mitteilung. (AZ)

