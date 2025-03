Streit auf Party in Oettingen: Jugendliche geraten aneinander

Ein 18-Jähriger ist laut Polizeibericht am Sonntag gegen 4.50 Uhr am Ende einer Party in Oettingen zunächst mit einem bislang unbekannten Mann in Streit geraten. Aufgrund dessen sei ein anderer 18-Jähriger dazwischen gegangen, woraufhin dieser von dem einen 18-Jährigen beleidigt worden sei. Anschließend sei er von diesem noch mit der flachen Hand ins Gesicht geschlagen worden.

Weiterhin soll ein 27-Jähriger von einem 18-Jährigen beleidigt worden sein. Dieser Sachverhalt muss jedoch erst noch genauer abgeklärt werden, da sämtliche Beteiligte erheblich alkoholisiert waren, so die Beamten. (AZ)