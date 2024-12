Am Freitag sind zwei Bewohner einer Gemeinschaftsunterkunft aufeinander losgegangen. Um 20.15 Uhr kam es in der Unterkunft in der Straße „An der Lach“ erst zu einem verbalen Streit zwischen einer 61-Jährigen und einem 46-Jährigen. Im weiteren Verlauf holte die Frau dann ein Teppichmesser aus ihrem Zimmer und bedrohte den Mann damit. (AZ)

