Zwei Männer sind am Samstag, gegen 16 Uhr, in einer Gaststätte in der Würzburger Straße in Nördlingen in Streit geraten. Laut Polizeibericht schlug ein 17-Jähriger schließlich auf seinen 20 Jahre alten Kontrahenten ein. Der wiederum stürzte zu Boden und zog sich eine Platzwunde am Hinterkopf zu. (AZ)

Gaststätte Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Nördlingen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Würzburger Straße Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis