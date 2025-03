Streit zwischen zwei Jugendgruppen: Rollerfahrer schlägt Autoscheibe ein

Zum Aufeinandertreffen zweier Jugendgruppen ist es in der Nacht von Samstag auf Sonntag um 1 Uhr in der Wallersteiner Hauptstraße gekommen. Zwischen diesen besteht seit längerem ein Streit, wie es in einer Pressemitteilung der Polizei heißt. Ein 18-Jähriger war zusammen mit zwei 16 Jahre alten Mädchen und einem 17-Jährigen in seinem Pkw unterwegs, als es zum Zusammentreffen mit zwei Personen kam, die mit einem Roller unterwegs waren.

Der Rollerfahrer stellte laut Polizei sein Fahrzeug auf dem Parkstreifen ab und der Pkw-Fahrer parkte daneben. Anschließend stiegen der Fahrer und sein Sozius vom Roller ab und es sei durch das Beifahrerfenster zu einem kurzen Streitgesprächgekommen. In dessen Verlauf habe der Sozius mit seinem Helm gegen das Fenster geschlagen, sodass dieses zerbrach. Dabei wurde ein Insasse leicht an der Hand verletzt. Die beiden Personen seien grundsätzlich bekannt, sodass sie ermittelt werden können, teilt die Polizei mit. (AZ)