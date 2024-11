EnBW ODR plant Senkung von Strom- und Gaspreisen ab Januar 2025

Die EnBW ODR AG kündigt in einer Pressemitteiung an, ihre Kunden ab dem 1. Januar 2025 zu entlasten: Das Unternehmen werde die Preise für Strom und Gas senken. Die Entspannung auf den Energie- und Rohstoffmärkten mache diese Preissenkung möglich: „Wir freuen uns, dass wir in wirtschaftlich herausfordernden Zeiten unsere Kunden spürbar entlasten können“, so Frank Reitmajer, Vorstand der EnBW ODR AG: „Unser Ziel bleibt eine zuverlässige und nachhaltige Energieversorgung.“ Für Haushalte bedeutet das eine deutliche Einsparung.

Ein Beispiel soll die Ersparnisse verdeutlichen: Ein Haushalt mit einem jährlichen Stromverbrauch von 3500 kWh im Tarif StromPUR spare im nächsten Jahr rund 195 Euro, was einer Preissenkung von etwa zehn Prozent entspricht und über 86 Prozent der Stromkunden zugutekomme. Auch im Gasbereich profitierten die Kunden: Bei einem jährlichen Verbrauch von etwa 20.000 kWh sparten Haushalte im Sonderprodukttarif Erdgas etwa 264 Euro. Die Grundversorgung im Gasbereich werde um rund neun Prozent gesenkt, was eine Ersparnis von 239 Euro bedeutet, wird in der Mitteilung vorgerechnet.

EnBW ODR senkt Strompreise: Kunden sollen weniger zahlen

Die Strompreissenkung ab dem 1. Januar 2025 enthalte bereits die Reduzierung der Netzentgelte im Netzgebiet der Netze ODR, der Netztochter der EnBW ODR AG. Diese Netzentgelte für Strom sinken um rund drei Cent pro Kilowattstunde, was die Kunden direkt entlaste. Möglich werde dies durch eine Regelung, die es Netzbetreibern mit hohen Kosten für die Einspeisung erneuerbarer Energien erlaubt, einen Teil dieser Ausgaben über die §19-Umlage auf andere Marktteilnehmer zu verteilen. Da nicht alle Netzbetreiber von dieser Regelung profitieren, fallen die Netzentgelte je nach Netzbetreiber unterschiedlich aus.

Als Grundversorger lege die EnBW ODR AG großen Wert auf faire und transparente Preise, die sich an der Marktlage orientieren und auf den Bedarf der Kunden zugeschnitten seien. (AZ)