In Oettingens Nordstadt gibt es jetzt einen Laden mit Café und Imbiss

Plus "Wir wollen mehr als ein Oettinger Tante-Emma-Laden sein", sagt die Geschäftsführerin von "Super-Emma". Wie das gelingen soll, erzählt sie am Eröffnungswochenende.

Von Peter Urban Artikel anhören Shape

Lange wurde ja in Oettingen darum gerungen, eine Art Stadt-Dorfladen als Genossenschaft zu betreiben. Alle dahingehenden Bemühungen verschwanden aber mehr oder weniger sang- und klanglos in der Versenkung. Einer der schon immer ins Auge gefassten Standorte dafür war das Gebäude am Orgelhof 2, das zuletzt von der Bäckerei Emmendörfer betrieben wurde. Der Besitzer, Markus Mayer aus Megesheim, hat jetzt Nägel mit Köpfen gemacht und selbst einen „Super Emma“-Markt eröffnet.

Der Name ist so etwas wie Programm, denn der neue Laden wird schlichtweg mit „das neue Einkaufserlebnis in Oettingen“ beworben. Schwarz-weiß-rote Luftballons begrüßen die vielen interessierten Besucher, die sich Samstag-Vormittag zu einer ersten Besichtigung aufgemacht haben. Viele kaufen aber auch gleich ein oder setzen sich in den Café-Bereich, um das neue Ambiente auf sich wirken zu lassen.

