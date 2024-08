Symrise AG und Gewerkschaft einigen sich auf zehn Prozent Entgelterhöhung bis 2026

Die Industriegewerkschaft Bergbau Chemie, Energie (IGBCE) hat sich mit der Symrise AG in der zweiten Verhandlungsrunde geeinigt. Das teilt die Gewerkschaft mit. Nachdem die Arbeitgeberseite in der ersten Verhandlungsrunde Anfang August insgesamt 3,5 Prozent Entgelterhöhung bei einer Laufzeit von 24 Monaten angeboten hätte, hätten sich am Montag und Dienstag dieser Woche rund 600 Beschäftigte an drei Standorten, darunter Nördlingen, vor den Werktoren versammelt und ihren Arbeitgeber aufgefordert, ein konstruktives Verhandlungsangebot vorzulegen, heißt es in einer Pressemitteilung.

Und das haben die Verhandlungen laut der Gewerkschaft ergeben: Eine Erhöhung der Entgelte um insgesamt 10 Prozent in drei Stufen, beginnend ab dem 1. Januar 2015 und jeweils einen zusätzlichen freien Tag in den Jahren 2024, 2025 und 2026 – also insgesamt drei zusätzliche freie Tage. Die Laufzeit der Vereinbarung ist bis zum 30.04.2026. „Zusätzlich hat das Unternehmen mit der IGBCE eine Absichtserklärung formuliert, den finanziellen Abstand zwischen dem bisherigen Haustarif Symrise und dem Flächentarif Chemie anzugleichen“, sagt Jeannette Chiarlitti, Leiterin des Bezirks Südniedersachsen und Verhandlungsführerin.

Weiterer freier Tag für Gewerkschaftsmitglieder

Besonders hervorzuheben sei laut der Mitteilung auch, dass für alle Symrise Beschäftigten, die bis zum 30. September Mitglied der IGBCE werden, nochmals jährlich ein zusätzlicher freier Arbeitstag (Gewerkschaftstag) gewährt wird. Dies sei ein Ausgleich für die Belastungen, die eine aktive Gewerkschaftsmitgliedschaft mit sich bringe, heißt es weiter. (AZ)