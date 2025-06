Zum ersten Mal ein Musical: So bereiten sich die jungen VAN-Schauspieler vor

Freundschaft und Zusammenhalt – ein Thema, das in der heutigen Zeit wichtiger denn je ist und immer mehr an Bedeutung gewinnt. Dieser Thematik widmet sich auch das diesjährige Kinderstück des Vereins „Alt Nördlingen“: „Tabaluga - Es lebe die Freundschaft“. Eine Idee von Peter Maffay, Rolf Zuckowski und Gregor Rottschalk führte 2015 zum Album „Es lebe die Freundschaft“, das 2016 mit der dazugehörigen Bühnenshow Premiere feierte. Zwischen dem 4. und dem 31. Juli können Besucher und Besucherinnen nun auch in der Alten Bastei in Nördlingen in insgesamt elf Aufführungen in die Eiswelt eintauchen. Es ist das erste Mal, dass ein Musical als Kinderstück aufgeführt wird.

