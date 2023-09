Hainsfarth

12:00 Uhr

Von grenzenlosem Zynismus: Erinnerung an die Judenverfolgung im Ries

In der ehemaligen Synagoge wurde an die Judenverfolgung in der NS-Zeit erinnert (von links): Hermann Waltz, Albert Riedelsheimer, Sigried Atzmon, Werner Eisenschink und Joachim Gericke.

Plus Am Europäischen Tag der jüdischen Kultur werden in der ehemaligen Synagoge verschiedene Texte vorgelesen. Ein Nördlinger OB war ein williger Vollstrecker.

Von Friedrich Wörlen Artikel anhören Shape

Der Europäische Tag der jüdischen Kultur ist am vergangenen Sonntag im Ries an mehreren Stellen begangen worden. Der Freundeskreis der ehemaligen Synagoge Hainsfarth hatte Texte über jüdisches Leben im Ries, vorgetragen von Werner Eisenschink und Joachim Gericke, angekündigt. Der Film „Ein Sommer in Hainsfarth“ sollte anschließend vorgeführt werden, was aber aus urheberrechtlichen Gründen nicht möglich war.

Schon das grundlegende Motto „memory“ zeigte auf, dass die Veranstaltung einen nachdenklichen Charakter tragen würde. Dem entsprachen die einleitenden, geradezu andächtigen Musikstücke, arrangiert von Helmut Scheck, vorgetragen von den beiden Nördlinger Musikanten Werner Eisenschink (Akkordeon) und Joachim Gericke (Zither). Vor vollbesetztem Haus wies die Vorsitzende Sigried Atzmon darauf hin, dass sich nicht weniger als 30 Länder an diesem Tag um ein europaweites Besinnen auf die gemeinsame jüdische Kultur bemühen. Hermann Waltz, zweiter Vorsitzender des Freundeskreises, zeigte sich entsetzt über die immer wieder auftauchenden Äußerungen von Judenfeindschaft. Insbesondere forderte er vom Bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder „ein klares Stoppschild“ gegen jede Verharmlosung, gar Selbststilisierung des Stellvertreters zum Opfer. Er dankte der Ersten Vorsitzenden ausdrücklich für ihr Engagement, was von der Versammlung mit stehendem Applaus gebilligt wurde.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen