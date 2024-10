Ein Mann hat am Freitag beim Tanken in Nördlingen nicht bezahlt. Gegen 17.45 Uhr hat er bei einer Tankstelle in der Raiffeisenstraße in Nördlingen knapp 90 Euro nicht beglichen. Das Kennzeichen des Fahrzeugs ist der Polizei bekannt. Der verantwortliche Fahrer muss noch von den Beamten ermittelt werden. (AZ)

