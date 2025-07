Ein Mann hat am vergangenen Donnerstag seinen Pkw an der Tankstelle in der Raiffeisenstraße in Nördlingen betankt. Anschließend kaufte er Waren im Tankstellen-Shop ein, bezahlte allerdings die Tankfüllung im Wert von 30 Euro nicht. Laut der Polizei Nördlingen ist das amtliche Kennzeichen des Pkw bekannt und nun wird gegen den Fahrzeughalter strafrechtlich ermittelt. (AZ)

