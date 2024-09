Videoüberwachung überführt Benzindieb an Tankstelle

Ein 27-jähriger Autofahrer ist beim Versuch, Benzin an einer Tankstelle in Nördlingen zu stehlen, überführt worden. Laut Polizei tankte er am Samstag gegen 14 Uhr an einer Tankstelle in der Augsburger Straße für etwas über 40 Euro. Anschließend stieg er in sein Auto und fuhr davon. Da die Tankstelle videoüberwacht ist, konnte der Mann ermittelt werden. Er erhält nun eine Anzeige wegen Tankbetrugs. (AZ)