Lkw kippt um, Fahrer wird schwer verletzt

Ein Sattelzug ist beim Ausladen im Ostalbkreis umgekippt. Der Fahrer war nicht angeschnallt und wurde schwer verletzt.

Schwere Verletzungen hat sich ein 68-Jähriger am Donnerstagmittag gegen 12 Uhr bei einem Unfall in Tannhausen nahe Fremdingen zugezogen. Neben einem geteerten Feldweg in der Straße "Bleichroden" wollte der Mann mehrere Tonnen abgefrästen Asphalt auf einer Wiese abladen. Hierzu setzte er seinen Sattelzug ein Stück zurück und schräg nach rechts, wobei sich der Auflieger zu einem Teil in der Wiese befand.

Beim Hochfahren der Schüttgutwanne kippte der Sattelzug laut Polizeibericht komplett nach rechts um, wobei der 68-Jährige, der nicht angegurtet gewesen sei, gegen die Beifahrertür geschleudert wurde. Der schwer verletzte Mann konnte sich über die Dachluke des Führerhauses befreien. An dem Sattelzug entstand bei dem Unfall ein Gesamtschaden von rund 50.000 Euro. (AZ)