Zwei Unfälle an derselben Kreuzung bei Riepach

Ein fast mittlerer fünfstelliger Schaden entstand am Donnerstag durch zwei unabhängige Unfälle an einer Kreuzung bei Riepach. Verletzt wurde niemand.

Ein 59-Jähriger und ein 47-Jähriger sollen am Donnerstagnachmittag an derselben Kreuzung der Straßen L1070 und L1076 bei Riepach unabhängig voneinander Unfälle verursacht haben. Der 59-Jährige fuhr gegen 16.50 Uhr auf der L1070 von Gerau kommend auf die Kreuzung zu und wollte geradeaus weiterfahren. Dabei soll er laut Polizei einen von Pfahlheim kommenden 18-Jährigen übersehen haben, der nach Tannhausen unterwegs war. Durch die Kollision entstand ein Schaden von etwa 18.000 Euro.

Gegen 17.30 Uhr fuhr ein 47-Jähriger auf der L1070 von Stödtlen nach Zöbingen. An derselben Kreuzung soll er die Vorfahrt eines 69-jährigen Autofahrers übersehen haben, der auf der L1076 von Pfahlheim nach Tannhausen unterwegs war. Es entstand ein Schaden in Höhe von 10.000 Euro, in beiden Unfällen wurde niemand verletzt. (AZ)