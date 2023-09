Ist der Tapfheimer Zeltplatz bald wieder für 130 Jugendliche offen?

Um die Ertüchtigung des Kreisjugendring-Platzes in Tapfheim wird seit über zehn Jahren gerungen. Jetzt dürfte Bewegung in die Sache gekommen sein.

Er hat unzähligen Jugendlichen unvergessliche Tage beschert: Badespaß, Lagerfeuerromantik, Geländespiele, Nachtwanderungen und, ja, auch die ein oder andere Mücke, die mal fies zugestochen hat. Der Zeltplatz des Kreisjugendrings (KJR) in Tapfheim ist ein relevanter Pfeiler der hiesigen Jugendarbeit - umso wichtiger sollte eigentlich sein, dass die längst überfällige Sanierung des Jugendzeltplatzes nach Jahren endlich in Gang kommt. Seit gut zehn Jahren läuft die Debatte darüber. Zuletzt gab es erhebliche Probleme - und sogar einen Rechtsstreit. Doch jetzt könnte wieder Bewegung in die Platzerneuerung kommen.

"Die Sanierung ist unumgänglich", machte Landrat Stefan Rößle am Montag bei der Sitzung des Kreisausschusses im Landratsamt in Donauwörth die grundsätzliche Position des Landkreises deutlich. Doch die Erneuerung gestaltet sich als zähes Stück Arbeit, um es vorsichtig zu formulieren.

Kläranlage auf dem Tapfheimer Zeltplatz zu klein geplant

Weil die Pflanzenkläranlage bei der letzten Sanierungsrunde falsch geplant war, musste gar ein Rechtsstreit geführt werden, andere Maßnahmen konnten so lange nicht beginnen. Der Schadensersatz aus der juristischen Auseinandersetzung werde, wie Kämmerer Martin Müller erwähnte, "für die neue Maßnahme" verwendet. Die müsse, so Landrat Rößle, rasch umgesetzt werden, zumal der Zeltplatz unsaniert lediglich für 60 Personen zugelassen sei - und so ist laut Kämmerer Müller nun mal "kein wirtschaftlicher Betrieb möglich". Grund für die Beschränkung im Speziellen ist eben jene zu klein geplante Pflanzenkläranlage.

Es ist laut Verwaltung jetzt geplant, zunächst in einem ersten Bauabschnitt "die Klärleistung für 130 Personen wiederherzustellen" und in einem anschließenden zweiten Bauabschnitt das alte Sanitärgebäude zu sanieren. Fortan wird es einen Kanalanschluss an das Netz der Gemeinde Tapfheim geben. Dieser kostet 175.000 Euro, 30 Prozent trägt die Großgemeinde. Die Sanierung des Sanitärgebäudes schlägt derweil nach einer neuen Berechnung mit 183.000 Euro zu Buche.

Ausschreibung für die Kanalarbeiten in Tapfheim läuft

Momentan führe die Gemeinde Tapfheim die Ausschreibung der Kanalarbeiten durch, wie Müller informierte. Die Arbeiten sollten indes laut KJR bis Mai 2024 fertiggestellt sein. Ebenfalls bis Mai kommenden Jahres dürfte die Sanierung des bestehenden Sanitärgebäudes abgeschlossen sein - also direkt zu Beginn der Sommer- und Lager-Saison.

Gut 190.000 Euro wird der Landkreis Donau-Ries für die genannten beiden Maßnahmen zuschießen. Der Beschluss darüber wurde von den Mitgliedern des Kreisausschusses einstimmig gefasst.

Vorerst noch nicht in Betracht gezogen wurde unterdessen der Neubau eines weiteren Sanitätsgebäudes, das noch einmal fast 387.000 Euro kosten würde.