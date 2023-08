Starkregen sorgt für umfangreichen Feuerwehreinsatz in Tapfheim

Wegen des Unwetters muss die Feuerwehr in Tapfheim mehrere Keller auspumpen. Der Kommandant berichtet von einem Einsatz, der bis spät in die Nacht geht.

Im Landkreis Donau-Ries hat am Donnerstagabend ein schweres Unwetter gewütet. Wie Kreisbrandrat Rudolf Mieling bestätigt, blieb das Gewitter für den Großteil der Gemeinden ohne größere Konsequenzen. Lediglich in Tapfheim kam es zu mehreren Überschwemmungen.

Tapfheims Bürgermeister Marcus Späth berichtete von der Lage am Donnerstagabend. "Ich war mit der Feuerwehr im Einsatz", sagte er, "es mussten unzählige Keller ausgepumpt werden." In diesem Ausmaß habe er so etwas in Tapfheim noch nicht erlebt. "Vor fünf Wochen hatten wir eine ähnliche Situation, jedoch war es da nicht so schlimm." Das konnte auch der Kommandant der Tapfheimer Feuerwehr, Thomas Bestle, bestätigen: "Es wurden Keller überflutet, die zuvor nie davon betroffen waren."

50 Einsatzkräfte der Feuerwehr waren im Einsatz

Die Ursache der Überschwemmungen sei noch unklar, sagte Bestle. "Mit ungefähr 50 Einsatzkräften mussten wir insgesamt 20 Keller auspumpen." 25 Feuerwehrleute aus Tapfheim, 15 aus Donaumünster und 10 aus Brachstadt waren im Einsatz. "Der erste Alarm ging gegen 17.15 Uhr los, der letzte um 1.30 Uhr nachts." Der Einsatz dauerte bis 2 Uhr nachts. Die Höhe des verursachten Schadens ist bisher noch unklar. (AZ)

