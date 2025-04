Warnstreik bei der Schwaben Präzision: Die Fronten sind verhärtet

Unruhige Zeiten sind es derzeit für die SPN Schwaben Präzision Fritz Hopf GmbH. Wie berichtet, hat die Chefetage den Haustarifvertrag mit der IG Metall am vergangenen Freitag aufgekündigt und ist am Montag bei einer Mitarbeiterversammlung direkt mit einem Vertragsangebot auf die Beschäftigten zugegangen. Doch nicht alle wollen diesen Vorstoß akzeptieren: Am Mittwoch fand gegenüber dem Betriebsgelände ein einstündiger Warnstreik statt. Eines ist sicher: Die Stimmung war schon einmal besser in der Fritz-Hopf-Straße 1.

