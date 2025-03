Jugendliche nach Vandalismus im Rohbau ermittelt

Ein Fall von Sachbeschädigung hat sich am 22. Februar in der Oskar-Mayer-Straße in Nördlingen ereignet, der wohl nun erst zur Anzeige gebracht wurde. Ein Anwohner hatte gehört, dass sich in einem Rohbau im Nachbaranwesen mehrere Personen befanden. Er stellte dort anschließend vier Jugendliche im Alter von 13 bis 14 Jahren fest und verwies sie aus dem Anwesen, wie es im Polizeibericht heißt. Als ein Handwerker anschließend weiterarbeiten wollte, habe er im Heizungsraum mehrere Beschädigungen in einer Schadenshöhe von etwa 500 Euro festgestellt. Die Jugendlichen konnten im Anschluss ermittelt werden. (AZ)

Rohbau Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Vandalismus Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Nördlingen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis