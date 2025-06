Trachtenfoto einschicken und Freibier auf der Nördlinger Mess‘ gewinnen

Die ersten Bilder haben unsere Redaktion erreicht: Kinder in Tracht oder die Schwörsheimer Festdamen vom Feuerwehrfest in ihren Dirndln. Sie wollen sich an unserem Online-Voting auf der Suche nach der schönsten Tracht beteiligen. Doch die Rieserinnen und Rieser haben sicher noch mehr schöne Trachtenbilder auf dem Handy oder der Kamera.

Mitmachen lohnt sich, denn schließlich gibt es auch etwas zu gewinnen. Das Fürst Wallerstein Brauhaus stellt einen Gutschein für acht Maß Bier im Sixengarten zur Verfügung, auch die Festhalle Bayernland ist mittlerweile dabei und sponsert 15 Maß Bier (bei beiden Betrieben können die Gutscheine wahlweise auch für Alkoholfreies eingelöst werden). Wie man die gewinnen kann?

Ein Bild in Tracht wird per Mail an redaktion@rieser-nachrichten.de, Stichwort „Tracht“, gesendet. Bitte mit angeben: Wer auf dem Bild abgebildet ist, der Wohnort, wo es aufgenommen wurde und wer der Fotograf ist. Bilder ohne Fotografennachweis können wir leider nicht veröffentlichen. Für Rückfragen bitten wir darum, eine Telefonnummer anzugeben. Die Fotos müssen mindestens eine Größe von 400 KB haben. Einsendeschluss ist Donnerstag, 19. Juni, 23.59 Uhr. Im Laufe des Freitags soll dann die Abstimmung pünktlich vor dem Mess‘-Beginn am 21. Juni starten. Dann können alle auf www.rieser-nachrichten.de für ihr Lieblingsbild abstimmen. Die beiden Bilder mit den meisten Stimmen gewinnen einen der beiden Gutscheine. (jltr)

