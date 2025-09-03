Telefonbetrüger erbeuten Geld und Goldmünzen von Seniorin in Neresheim

Eine Seniorin wurde in Neresheim Opfer von Trickbetrügern. Laut Polizeibericht riefen am vergangenen Dienstag zwischen 15 und 17.30 Uhr bisher Unbekannte bei der Frau an. Sie gaben vor, dass Einbrecher in der Nachbarschaft seien und die Polizei nun Wertgegenstände zum Schutz entgegennehmen würde. Die Seniorin übergab daraufhin zwischen ungefähr 16 und 16.30 Uhr in ihrem Wohnhaus Bargeld und Goldmünzen in einem unteren fünfstelligen Betrag an eine bislang unbekannte Frau. Die Abholerin soll mit einem weißen Kleinwagen mit AA-Kennzeichen vor das Haus gefahren sein. Eine dunkel gekleidete Person sei auf der Beifahrerseite des Fahrzeuges ausgestiegen und habe sich fußläufig entfernt. Die Abholerin wird wie folgt beschrieben: ungefähr 30 Jahre alt, klein und schlank. Sie trug eine weiße Basecap, hatte braune Haare und sprach Deutsch ohne Akzent. Zeugen, die im Bereich der Hauptstraße, Nördlinger Straße, Dischinger Straße etwas Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizeidirektion Waiblingen unter Telefon 07361 5800 zu melden. (AZ)

Neresheim Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Polizei Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Goldmünze Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis