Das ändert sich in diesem Jahr beim Wassertrüdinger Volksfest

Eines hatten die Besucherinnen und Besucher beim vergangenen Heimat- und Volksfest in Wassertrüdingen vermisst – jetzt kommt es zurück.

Beim Heimat- und Volksfest in Wassertrüdingen vom Freitag, 24. Mai, bis Montag, 27. Mai, wird es wieder ein klassisches Festzelt geben. Ebenso wurde in der Sitzung des Kultur- und Sozialausschusses am Mittwochabend bekannt, dass eine Fischbraterei sowie ein Käsestand vorgesehen sind.

Ein Festzelt sowie Fisch- oder Käsestand wurden beim letztjährigen Volksfest vermisst und waren Hauptkritikpunkte am Festplatzorganisator, denn mit dem Biergartencharakter im Freien konnten sich viele Volksfestbesucher nicht anfreunden. Dem letztjährigen Festplatzbetreiber wurde gekündigt, hieß es bei der Sitzung im Kulturausschuss. Mit der „altbekannten“ Familie Papert als Festplatzorganisator und der Schaustellerfamilie Kurt Meisel wurden laut Stefanie Hempfling vom Touristikservice Wassertrüdingen bereits intensive Gespräche geführt und beide Familien können sich eine Zusammenarbeit gut vorstellen.

Volksfest in Wassertrüdingen beginnt am 24. Mai mit Standkonzert

Die Schaustellerfamilie Meisel ist in fünfter Generation tätig, habe ein Riesenrad und enge Kontakte zur fränkischen Schaustellerbranche. Zwar sei diese Schaustellerfamilie meist in Norddeutschland aktiv, aber auch in der Region wie beim Frühlingsfest in Ansbach, hieß es. Mit der neuen Kombination aus Festplatzorganisator und Schaustellerbetrieb konnte eine Alternative geschaffen werden. Das Heimat- und Volksfest wird am Freitag, 24. Mai mit Standkonzert und Einzug des Gambrinus auf dem Marktplatz gestartet, anschließend ist Bieranstich im Festzelt und Abend der Betriebe und Vereine. Am Volksfestsonntag wird es einen Festumzug unter dem Motto „Märchen“ geben und am Montag, 27. Mai, ist ein Familientag vorgesehen sowie ein Seniorennachmittag.

Stefanie Hempfling berichtete in der Sitzung von ihrer Qualifizierungsmaßnahme im Deutschen Tourismusverband. Außerdem wurden der Touristikservice und das Museum Fluvius auf Barrierefreiheit nach dem Grundsatz „Reisen für alle“ der Bayern Tourist GmbH geprüft und die entsprechende Zertifizierung wurde für weitere zwei Jahre erteilt.

Die bei der Stadt Wassertrüdingen angestellte Betreuerin von Flüchtlingen und Migranten hat im Februar gekündigt, gab Bürgermeister Stefan Ultsch bekannt. Beleidigende Angriffe gegen ihre Person hätten sie zu diesem Schritt veranlasst. Eine weitere Person habe sich ebenfalls zurückgezogen, bedauerte Ultsch diese Entwicklung. Ehrenamtlich hilft die bei der Stadt früher angestellte Person weiterhin, ergänzte zweiter Bürgermeister Klaus Schülein. Die Dissonanzen kamen von außerhalb und hätten nichts mit der Stadt oder Verwaltung zu tun, wurde betont. Die Angriffe und Stimmungen treiben laut Brigitte Mahnke (Grüne) die Menschen herum. Sie regte ein öffentliches Bekenntnis wie das Friedensgebet vor zwei Jahren im Sonnenuhrenpark an, dies nahm Bürgermeister Ultsch auf.