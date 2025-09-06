Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Rieser Nachrichten
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Nördlingen
Icon Pfeil nach unten

Testen Sie Ihr Wissen: Spannendes Quiz zum Nördlinger Stadtmauerfest entdecken!

Nördlingen

Wie gut kennen Sie das Nördlinger Stadtmauerfest? Testen Sie Ihr Wissen

Wann genau fand noch einmal das Stadtmauerfest zum ersten Mal statt? Welcher kuriose Vorfall fand 1998 in der Hallgasse statt? Das und mehr können Sie im Quiz testen.
Von Jan-Luc Treumann
    • |
    • |
    • |
    In unserem Quiz können Sie Ihr Wissen zum Nördlinger Stadtmauerfest unter Beweis.
    In unserem Quiz können Sie Ihr Wissen zum Nördlinger Stadtmauerfest unter Beweis. Foto: Cara Irina Wagner, Fotohaus Hirsch (Archivbild)

    Auf dem Nördlinger Stadtmauerfest lässt es sich hervorragend feiern: In den Lagern anstoßen, am Feuer sitzen, den Gauklern zusehen. Und dabei werden bei vielen sicher auch Erinnerungen an frühere Feste wach.

    Aber wie genau war das eigentlich früher? Bei den Schirmherren kann man schließlich schon mal durcheinanderkommen. So mancher Nördlinger hat aber sicher fast jedes der Stadtmauerfeste mitgemacht und dürfte sich ganz genau auskennen. Andere sammeln alle Plaketten, aber haben Sie die Motive auch noch ganz genau im Kopf?

    Quiz zum Nördlinger Stadtmauerfest: Testen Sie ihr Wissen

    Wie gut Sie das Nördlinger Stadtmauerfest kennen, können Sie jetzt in unserem Quiz testen. Manche Frage ist für eingefleischte Kenner sicherlich kein Problem, aber auch hartgesottene Rieserinnen und Rieser, die jedes Mal im Lager übernachten, dürften in diesem Quiz die ein oder andere Herausforderung finden. Testen Sie Ihr Wissen und schauen Sie, ob Sie tatsächlich alle dreizehn Fragen beantworten können. Wir geben es zu: Manche Frage ist wirklich nicht einfach...

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden