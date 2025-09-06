Wie gut kennen Sie das Nördlinger Stadtmauerfest? Testen Sie Ihr Wissen

Auf dem Nördlinger Stadtmauerfest lässt es sich hervorragend feiern: In den Lagern anstoßen, am Feuer sitzen, den Gauklern zusehen. Und dabei werden bei vielen sicher auch Erinnerungen an frühere Feste wach.

Aber wie genau war das eigentlich früher? Bei den Schirmherren kann man schließlich schon mal durcheinanderkommen. So mancher Nördlinger hat aber sicher fast jedes der Stadtmauerfeste mitgemacht und dürfte sich ganz genau auskennen. Andere sammeln alle Plaketten, aber haben Sie die Motive auch noch ganz genau im Kopf?

Quiz zum Nördlinger Stadtmauerfest: Testen Sie ihr Wissen

Wie gut Sie das Nördlinger Stadtmauerfest kennen, können Sie jetzt in unserem Quiz testen. Manche Frage ist für eingefleischte Kenner sicherlich kein Problem, aber auch hartgesottene Rieserinnen und Rieser, die jedes Mal im Lager übernachten, dürften in diesem Quiz die ein oder andere Herausforderung finden. Testen Sie Ihr Wissen und schauen Sie, ob Sie tatsächlich alle dreizehn Fragen beantworten können. Wir geben es zu: Manche Frage ist wirklich nicht einfach...