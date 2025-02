Laut Polizei ist es am Montag gegen 10.30 Uhr in der Deininger Straße zu einem Unfall gekommen. Eine 53-Jährige wollte mit ihrem Wagen aus einer Parklücke ausfahren und stieß dabei gegen ein vor ihrem Fahrzeug geparktes Auto. Dieses wurde daraufhin auf den davor geparkten Wagen geschoben. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 7000 Euro. (AZ)

Deiningener Straße Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Kettenreaktion Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Fahrzeug Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis