Eine Liebeserklärung an die Omas

Vier Generationen am Mittagstisch. Während ich meiner Oma das Fleisch klein schneide, beobachte ich meine Mama - inzwischen selbst Oma - wie sie ihren Enkelinnen extra Pommes macht, wie sie mindestens zweimal fragt, ob das Ketchup auch wirklich reicht, wie sie aufs Nachtisch-Eis liebevoll Streusel drapiert. Nach solchen Momenten habe ich (natürlich emotionsgeschwängert) das Bedürfnis zu schreiben. Über eine ganz besondere Spezies: über euch, liebe Omas.

Über euch und euer zeitloses Alleinstellungsmerkmal, das euch immer zu dieser einen Person macht, der man nie böse ist (im Gegensatz zu den Eltern), die nie uncool wirkt (im Gegensatz zu den Eltern) oder die bei Eltern-Kind-Streitereien nie Partei ergreift und man trotzdem stets das Gefühl hat, sie würde immer zu einem halten. Ich möchte darüber schreiben, dass ihr diesen einen, einzigen Ort verkörpert, an dem man so Dinge wie Milchschnitte bekommt oder siaßa Schbrudl (=gelbe Limo) und dass das ok ist. Weil bei euch immer irgendwie ein bisschen Abenteuer ist. Oder darüber, dass man bei euch nie infrage stellt, warum ihr mit Trockenhaube am Küchentisch Kreuzworträtsel macht und dass ihr die Einzige seid, bei der Nachthemden ok sind. Oder darüber wie ihr es schafft, diese innere Ruhe auszustrahlen. Wie ihr euch immer freut, egal wann man vorbeischaut. Darüber, dass bei niemandem der Kartoffelsalat so gut schmeckt wie bei euch.

Jeder hat eine solche Oma zu Hause. Oder eine Großtante Rosi. Oder eine Frau Müller von Nebenan. Eben jemand, die einem Küchle backt und vor die Tür stellt. Jemand, deren Küche immer lecker duftet, wenn man mittags von der Schule kommt. Jemand, die ins Badewasser immer besonders viel Schaum zaubert und die es ein jedes Mal schafft, dass auf dem heißen Kaba keine Haut schwimmt. Jemand, die mit einem so Spiele spielt wie Halma oder Mühle und zu der man mit Sack und Pack auswandern kann, wenn man daheim mal grad nicht sein will.

Dies hier ist eine Liebeserklärung an alle Omas. Und ganz besonders an meine: Omi, ich weiß, dass du alle meine Kolumnen liest (und die meisten davon nicht ganz verstehst), aber was ich jetzt schreibe, ist ohne Schachtelsatz und Metaphern. Omi, ich hab dich sehr, sehr lieb.