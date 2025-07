Vielfältiges musikalisches Sommerkonzert des Theodor-Heuss-Gymnasiums Nördlingen begeistert

Mit oscarprämierter Filmmusik, berühmten Musicalmelodien und heißen Rhythmen begeisterten die musikalischen Ensembles des Theodor-Heuss-Gymnasium Nördlingen beim Sommerkonzert das Publikum in der vollbesetzten Aula.

In ihrer Begrüßung freute sich die Schulleiterin Dr. Renate Rachidi über die zahlreichen Gäste, die trotz hoher Temperaturen ins THG gekommen waren, und versprach ein wirklich lohnenswertes Konzert. Dessen Auftakt bildete das Streicher-Ensemble unter der Leitung von Andreas Nagl mit der Suite in G-Dur von Johann Christoph Faber und entführte das Publikum mit den barocken Klängen in die musikalische Welt des 18. Jahrhunderts.

Moderne Popsongs von Chor und Oberstufenchor

Nach dieser Reise in die Vergangenheit ging es mit dem Chor sowie dem Oberstufenchor, geleitet von Silke Keßler, wieder rasant in die Gegenwart. Moderne Popsongs wie „Hall of Fame“, ein Medley aus dem Musical „Ragtime“ sowie berühmte Songs aus der Filmmusik wie „Pink Panther“, „When you believe“, „Skyfall“ und „A million dreams“ machten das Können der Sängerinnen und Sänger deutlich. Zum Teil hatten sie auch unterhaltsame Choreographien einstudiert.

Überaus mitreißend war im Anschluss die in der Ensemble-Familie des THGs noch recht junge Percussion-Gruppe, die aus dem Musikkurs der Q12 heraus entstanden ist und von Jutta Schidlo geleitet wird. Nach „Rock Trap“, bei dem der gesamte Körper als Musikinstrument zum Einsatz kommt, heizten vor allem die traditionellen Samba-Rhythmen von „Samba Batucada“ noch zusätzlich zu den sommerlichen Temperaturen ein.

Orchester in „extra groß“ begeistert

Nach der Pause wurde die Bühne von einem wahren XL-Orchester eingenommen, dessen reine Größe dieser Bezeichnung bereits gerecht wurde. Aber auch die musikalische Qualität, die bei den nahezu epischen Musicalauszügen aus „Les Misérables“ und „Evita“ deutlich wurde, verdient das Prädikat herausragender Größe. Das XL-Orchester wird von Andreas Nagl geleitet, ebenso wie die danach folgende Big Band. Diese rundete mit ihren fetzigen Klängen verschiedener Funk- und Swingklassiker – das Repertoire reichte von „Havana“ und „Watermelon Man“ über „Night and day“, „September“ sowie „Stompin at the Savoy“ bis hin zu „Take Five“ und „Route 66“ – das wirklich eindrucksvolle Konzert ab. Belohnt wurden die Musikensembles mit tosendem Applaus, Standing Ovations und Bravo-Rufen. Mit diesem Sommerkonzert haben die Musikerinnen und Musiker des THG Nördlingen erneut ihr absolut hohes Niveau bewiesen und gezeigt, dass Schulmusik wirklich hohen Ansprüchen gerecht werden kann. (AZ)