Thomas Häfele will erneut Neresheimer Bürgermeister werden

Thomas Häfele bewirbt sich erneut um das Amt des Neresheimer Bürgermeisters. Seine erste achtjährige Amtszeit endet mit Ablauf diesen Jahres. Am Sonntag, 12. Oktober, werden die Bürgerinnen und Bürger der Gesamtstadt Neresheim daher zu den Wahlurnen gerufen, um ihr Stadtoberhaut neu zu bestimmen. Die Stelle wurde am Freitag, 18. Juli, ausgeschrieben, die Bewerbungsfrist endet am 15. September. Unabhängig von der Anzahl der Bewerbungen können sich die Kandidatinnen und Kandidaten am Mittwoch, 1. Oktober, in einer öffentlichen Versammlung vorstellen. Fällt am 12. Oktober keine Entscheidung, findet am Sonntag, 26. Oktober, eine Stichwahl statt.

Thomas Häfele hat gleich am ersten Tag der Bewerbungsfrist seine erneute Kandidatur erklärt und seine Bewerbung in der Nacht zum Samstag kurz nach Mitternacht im Neresheimer Rathaus eingeworfen. Er sagt: „Gemeinsam haben wir in den vergangenen acht Jahren in Neresheim viele Themen mutig angepackt und eine Menge erreicht. Dies möchte ich in den kommenden Jahren mit Gemeinderat und Verwaltung fortsetzen und Neresheim und seine Teilorte weiter voranbringen.“ Die Gesamtstadt Neresheim sei ihm ans Herz gewachsen und Heimat geworden. Deswegen kandidiere er für eine weitere Amtszeit als Bürgermeister der Härtsfeldstadt.

Bürgermeisterwahl in Neresheim am 12. Oktober: Thomas Häfele tritt erneut an

„In den vergangenen acht Jahren war mir immer eine bürgernahe und offene Verwaltung wichtig, dies soll auch so bleiben“, erklärt Häfele. Die erste Amtszeit sei vor allem durch die Ausweisung des neuen Gewerbegebiets „Im Riegel Nord“, die Schaffung von Bauland in allen Ortsteilen, den flächendeckenden Glasfaserausbau sowie die Sanierung des Kösinger Freibads und den Neubau einer fünfgruppingen Kindertagesstätte in Neresheim geprägt gewesen. Besonders am Herzen habe ihm die Entwicklung des Stadtgartens sowie die Zusammenarbeit und Partnerschaft mit den Vereinen gelegen.

Häfele unterstreicht weiter, trotz der Vielzahl an Projekten liege die pro Kopf-Verschuldung in der Härtsfeldstadt derzeit bei lediglich 548 Euro (zum Vergleich der Landesschnitt bei rund 1500 Euro). Zudem seien in Neresheim in den zurückliegenden acht Jahren über 20 Millionen Euro an Fördermitteln bewilligt worden. Größtes Projekt der nächsten Jahre sei die Sanierung der Härtsfeldschule mit einem Volumen von über 14 Millionen Euro. „Ich freue mich auf die Gespräche und den Austausch in den kommenden Wochen“, so Häfele abschließend. Sein Wahlkampfauftakt findet am Donnerstag, 24. Juli, um 19 Uhr in der Pizzeria Europa in Neresheim statt.