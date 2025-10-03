Ein bildgewaltiger Theaterabend: Thomas Loibl liest Kafkas Verwandlung

Selten hat man Theater so puristisch, so beseelt und unmittelbar erlebt, wie an diesem denkwürdigen Abend im Nördlinger Stadtsaal Klösterle. Angekündigt als „heiter, tragische Groteske mit Musik nach der gleichnamigen Erzählung von Franz Kafka“ entwickelte sich von der ersten Sekunde an ein dramatisches Zwiegespräch zwischen Violoncello und Erzähler, das die Zuhörer im voll besetzten Klösterle in seinen Bann zog. In den Sprechpausen hätte man eine Stecknadel fallen hören, so aufmerksam und fasziniert verfolgte das Publikum den Vortrag vor allem von Schauspieler Thomas Loibl.

