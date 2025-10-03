Icon Menü
Thomas Loibl begeistert mit Kafkas Verwandlung – Ein unvergesslicher Theaterabend

Nördlingen

Ein bildgewaltiger Theaterabend: Thomas Loibl liest Kafkas Verwandlung

Im vollen Stadtsaal Klösterle erleben die Besucher einen besonderen Abend. Das liegt nicht nur am bekannten Schauspieler sondern auch an seiner Bühnenpartnerin.
Von Peter Urban
    Thomas Loibl und Ursina Maria Braun brachten in Nördlingen Kafkas "Die Verwandlung" auf die Bühne.
    Thomas Loibl und Ursina Maria Braun brachten in Nördlingen Kafkas "Die Verwandlung" auf die Bühne. Foto: Peter Urban

    Selten hat man Theater so puristisch, so beseelt und unmittelbar erlebt, wie an diesem denkwürdigen Abend im Nördlinger Stadtsaal Klösterle. Angekündigt als „heiter, tragische Groteske mit Musik nach der gleichnamigen Erzählung von Franz Kafka“ entwickelte sich von der ersten Sekunde an ein dramatisches Zwiegespräch zwischen Violoncello und Erzähler, das die Zuhörer im voll besetzten Klösterle in seinen Bann zog. In den Sprechpausen hätte man eine Stecknadel fallen hören, so aufmerksam und fasziniert verfolgte das Publikum den Vortrag vor allem von Schauspieler Thomas Loibl.

