Apothekensprecher gibt Tipps: Was bei Mückenstichen hilft

Ob beim Grillabend, Spaziergang oder am Badesee: Im Sommer sind Mücken allgegenwärtig – und ihre Stiche oft lästig. Juckreiz, Rötungen und Schwellungen gehören zu den typischen Beschwerden. Doch mit der richtigen Behandlung lassen sich die Symptome meist rasch lindern. Apotheker Wolfgang Dittrich, Pressesprecher der Apotheken im Landkreis Donau-Ries, gibt in einer Pressemitteilung Tipps zur schnellen Hilfe – und erklärt, wann ärztlicher Rat notwendig ist.



„So stark der Juckreiz auch sein mag – bitte nicht kratzen“, rät Apotheker Dittrich. „Das reizt die Haut zusätzlich und kann zu Entzündungen führen.“ Stattdessen empfiehlt er, die betroffene Stelle möglichst frühzeitig zu kühlen – zum Beispiel mit einem feuchten Tuch oder Kühlpad – und anschließend ein juckreizstillendes Gel aufzutragen.

Apothekensprecher Dittrich rät: Nicht an Mückenstichen kratzen

Zur Linderung stünden verschiedene rezeptfreie Präparate zur Verfügung. Dazu zählten Gele mit antiallergischen Wirkstoffen (Antihistaminika), kühlende Roll-Ons sowie sogenannte Stichheiler, die mit punktueller Wärme arbeiten. Auch pflanzliche Inhaltsstoffe wie Aloe Vera oder Teebaumöl kämen häufig zum Einsatz. In Einzelfällen – etwa bei besonders ausgeprägten Reaktionen – könne nach fachlicher Rücksprache ein kortisonhaltiges Präparat sinnvoll sein. „Gerade bei Kindern oder Menschen mit empfindlicher Haut sollte sorgfältig geprüft werden, welche Mittel geeignet sind“, betont Apotheker Dittrich.

Wann ist ein Arztbesuch notwendig?

In der Regel seien Mückenstiche harmlos. Treten jedoch starke Schwellungen, auffällige Rötungen, Schmerzen oder Fieber auf, sollte ärztlicher Rat eingeholt werden. In seltenen Fällen könne es zu allergischen Reaktionen mit Atemnot, Schwindel oder Kreislaufproblemen kommen. Dann sei schnelle medizinische Hilfe erforderlich.

„Am besten schützen Sie sich vor Stichen, indem Sie lange, weite Kleidung und Socken tragen – dadurch wird die Haut für Mücken schwerer zugänglich“, erklärt Apotheker Dittrich. Er empfiehlt außerdem, auf stark parfümierte Kosmetika zu verzichten und unbedeckte Hautstellen mit Insektenschutzmitteln (Repellents) zu behandeln. Diese Repellents beeinflussen Körpergeruch, Hauttemperatur und -feuchtigkeit so, dass Mücken, Zecken oder Bremsen die Menschen schlechter orten könnten, heißt es abschließend. (AZ)

