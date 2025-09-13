Die besten Tipps zum Schulanfang: Was Eltern jetzt beachten sollten

Nur noch wenige Male ausschlafen, sich unbeschwert durch den Tag treiben lassen – dann ist Schluss mit der Ferienleichtigkeit. Am kommenden Dienstag, 16. September, beginnt für tausende Kinder mit dem Schulstart ein neues Kapitel. Für manche ist es der allererste Schritt in eine unbekannte Welt, für andere das Wiedersehen mit Freunden und Lehrkräften – doch für alle bedeutet es den Übergang vom Sommer in den neuen oder alten Alltag.

Eltern erleben in diesen Tagen oft ein Wechselbad der Gefühle: Stolz und Wehmut zugleich, wenn die Kleinen mit viel zu großen Ranzen und erwartungsvollen Augen ins Klassenzimmer treten. Kinder wiederum schwanken zwischen Vorfreude und Nervosität: Werde ich neue Freunde finden? Werde ich den neuen Aufgaben gewachsen sein?

Ein neuer Alltag mit Chancen aber auch anfänglichen Herausforderungen beginnt

Dieses Wochenende ist die letzte Gelegenheit, sich einzustimmen – auf einen Alltag, der fordert und prägt, der anfangs sicher auch Stolperfallen bereithält, aber ebenso Chancen, Abenteuer und Erfolgserlebnisse. Ein Schritt, der Mut kostet. Ein Schritt, der Kinder wachsen lässt – und Eltern lehrt, loszulassen. Wie können Familien diese letzten Tage nutzen, um Aufregung und Anspannung zu mildern? Rektor Erich Hofgärtner von der Johannes-Bayer-Grundschule in Rain und seine Kollegin, die erfahrene Erst- und Zweitklassleiterin Monika Blaschke, bringen es auf den Punkt: Es geht um Sicherheit, Struktur – und um kleine, behutsame Impulse zur Eigenständigkeit. Hofgärtner denkt dabei zuerst an den Schulweg: „Es ist sinnvoll, wenn Eltern mit ihren Kindern noch einmal den künftigen Schulweg abgehen. So gewinnen sie Sicherheit, lernen Gefahrenstellen kennen und fühlen sich vorbereitet.“

Doch Orientierung beginnt schon bei vermeintlichen Kleinigkeiten. Monika Blaschke empfiehlt, dass Kinder ihren neuen Schulranzen wirklich „kennenlernen“: „Wo ist das Federmäppchen, wo die Brotzeitbox? Wie sehen meine Hefte und Bücher aus? – Das kann man üben. So entstehen keine Irritationen in der Anfangsphase.“ Alles, was jetzt emotionale und körperliche Sicherheit stärkt – und den Kindern ein Stück Eigenständigkeit gibt – ist wertvoll, betonen die beiden Pädagogen. Und dennoch: Der Ferienendspurt darf auch entspannt bleiben. Hofgärtner rät augenzwinkernd: „Genießt dieses letzte Wochenende noch einmal so richtig!“

Den ersten Schultag nicht zum „Mega-Event“ machen

Yvonne Christl leitet die Grundschule Mitte in Nördlingen. Sie empfiehlt, den Schulalltag ohne Angst und mit viel Ruhe anzugehen - gerade, wenn ein Kind in die erste Klasse kommt. Dass in der Schule der „Ernst des Lebens“ beginnen soll, hört sie nicht gern, denn: „Auch bei uns wird gelacht, gespielt und gesportelt.“ Natürlich änderten sich die Anforderungen an die Kinder, doch man gebe den Erstklässlern auch Zeit bis Weihnachten: „Die machen meist einen ganz großen Sprung und sind plötzlich richtige Schulkinder.“

Generell gebe man den Eltern der Schulanfänger schon im Januar zuvor viele Tipps für den Start an der Grundschule. Ganz wichtig sei es, dass die Kinder ausgeschlafen seien, dass sie sich - beispielsweise für den Sportunterricht - alleine an- und ausziehen könnten und dass sie den Schulweg schon einmal geübt hätten. Die ersten Tage sei es ja normal, dass die Eltern die Kinder begleiteten, so Christl. Doch dann könnten sich die Mütter und Väter mehr und mehr zurückziehen, bis sie ihr Kind an der Haustür verabschieden. Die Schulleiterin empfiehlt, den Sohn oder die Tochter mal aus dem Hintergrund heraus zu beobachten, ob auch alles klappe auf dem Schulweg. Sie beobachtet: „Das Loslassen fällt vielen Eltern schwer.“

Der erste Schultag sei sicher ein besonderer Tag, den man auch feiern könne - doch daraus ein „Mega-Event“ zu machen, das sieht die Schulleiterin kritisch. Viel wichtiger sei für die Kinder, dass sie von ihren Eltern im Schulalltag unterstützt werden: „Das ist viel entscheidender.“ Dazu gehöre, dass man täglich in den Schulranzen schaue, ob die Schule vielleicht etwas Wichtiges mitgegeben habe. Oder dass man am Vorabend den Ranzen für den nächsten Tag mit dem Kind gemeinsam packe. Und: Dass die Eltern nach dem Schultag fragen, mit ihren Kindern über das Erlebte sprechen.