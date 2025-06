Tödlicher Verkehrsunfall: 69-jährige Radfahrerin nach Zusammenstoß mit Auto verstorben

Bei einem tragischen Verkehrsunfall ist am Sonntag zwischen Ehingen und Wittelshofen (Mittelfranken) eine Frau tödlich verunglückt.

Wie die Polizei mitteilt, wollte die 69-Jährige, die aus Richtungen Ehingen kam, die Kreisstraße AN49 mit ihrem Pedelec überqueren. Obwohl sie einen freien Blick auf die Fahrbahn hatte und sich zwei Autos aus Richtung Ehingen näherten, fuhr sie auf die Straße. Der vorfahrtsberechtigte 45-jährige Fahrer des ersten Wagens erkannte die von rechts kommende Radfahrerin zwar, rechnete jedoch nicht damit, dass diese auf die Fahrbahn fährt und erfasste trotz eingeleiteter Vollbremsung das Fahrrad noch im hinteren Bereich. Die Fahrerin des folgenden Autos kam rechtzeitig zum Stehen.

Frau wird auf Fahrbahnbankett geschleudert

Durch den Aufprall wurde die 69-Jährige mitsamt ihrem Pedelec auf das linksseitige Fahrbahnbankett geschleudert. Sie erlitt ersten Untersuchungen zufolge trotz Fahrradhelm ein Schädel-Hirn-Trauma sowie verschiedene Frakturen der unteren Gliedmaßen. Ein zufällig unmittelbar darauf hinzugekommener Notarzt leistete Erste Hilfe bis die weiteren Rettungskräfte des BRK und ein Notarzt eintrafen. Ein Rettungshubschrauber brachte die Frau ins Klinikum Ingolstadt, wo sie kurz darauf verstarb.

Am Pedelec der Unfallverursacherin entstand Totalschaden in Höhe von etwa 500 Euro, der Schaden am Auto des Unfallbeteiligten liegt laut Polizei bei etwa 1500 Euro. Am Pkw des Unfallbeteiligten wird der entstandene Sachschaden auf ca. 1.500 Euro geschätzt. In Absprache mit der Staatsanwaltschaft Ansbach wurden die am Unfall beteiligten Fahrzeuge sichergestellt und ein Unfallsachverständiger zur genauen Klärung des Sachverhalts hinzugezogen. Bei keinem der unfallbeteiligten Personen ergaben sich Hinweise auf eine Verkehrsuntüchtigkeit.

Radfahrer weigern sich, Unfallstelle zu verlassen

Die Freiwillige Feuerwehr Ehingen war mit 25 Einsatzkräften vor Ort und unterstützte bei den Rettungs- und Verkehrsleitungsmaßnahmen. Da hingekommene Radfahrer sich trotz eindeutiger Weisung der Feuerwehr weigerten, sich zu entfernen, verzögerte sich kurzzeitig der Abflug des Rettungshubschraubers. Beamte der Polizeiinspektion Dinkelsbühl nahmen den Unfall auf und verständigten die Angehörigen. Während der Rettungsmaßnahmen und Unfallaufnahme war die Kreisstraße AN 49 zwischen Ehingen und der Abzweigung Grüb komplett gesperrt.