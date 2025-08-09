Tödlicher Unfall in Alerheim: Jugendlicher verunglückt bei heimlicher Fahrt

Ein tragischer Unfall hat sich am Freitagmorgen gegen 4.30 Uhr zwischen Appetshofen und Alerheim ereignet. Ein 17-Jähriger nahm sich nachts heimlich den Autoschlüssel des Vaters und startete zu einer Spritztour, wie die Polizei berichtet. Auf der Kreisstraße von Appetshofen in Richtung Alerheim geriet der Jugendliche den Angaben nach aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit nach links von der Fahrbahn ab, rutschte über 150 Meter auf der angrenzenden Wiese entlang und prallte gegen die Mauer eines Stalls.

Der Aufprall war so heftig, dass der Jugendliche dabei lebensgefährliche Verletzungen erlitt und noch an der Unfallstelle verstarb. Der Jugendliche war nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis zum Führen von Pkws. Die Angehörigen wurden vor Ort von einem Kriseninterventionsteam betreut. Die Feuerwehren Möttingen, Alerheim, Harburg waren mit etwa 40 Einsatzkräften zur Unfallabsicherung und Bergung tätig. (AZ)