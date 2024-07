27-Jähriger stirbt in der Nacht bei Unfall mit Fahrrad

Ein junger Mann ist in der Nacht auf Sonntag gegen 3 Uhr im Mönchsdegginger Ortsteil Rohrbach von seinem Fahrrad gestützt und hat sich dabei tödliche Verletzungen zugezogen. Das Unglück sorgt in der Region für große Betroffenheit und hat Auswirkungen auf Veranstaltungen.

Der 27-Jährige starb nach erfolgloser Reanimation noch an der Unfallstelle, heißt es im Polizeibericht. Zur Unfallaufnahme und Klärung der Ursache sei nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft ein unfallanalytisches Gutachten durch einen Sachverständigen angeordnet worden.

Ein Fußgänger hat den verunglückten Radfahrer in Rohrbach entdeckt

Weitere Details zum Unfall oder ob weitere Personen beteiligt waren, kann die Polizei derzeit nicht machen, teilt ein Sprecher auf Nachfrage unserer Redaktion mit. Nun müsse man das Ergebnis des Gutachtens abwarten. Ein Fußgänger habe den verunglückten Radfahrer entdeckt und den Rettungsdienst gerufen.

Nach Informationen unserer Zeitung stammt das Opfer aus dem Bereich der Gemeinde Mönchsdeggingen. Wegen des schrecklichen Unfalls wurde am Sonntag das Dorffest in Rohrbach abgesagt. Ebenso hatte er Konsequenzen für die Fußball-Stadtmeisterschaft in Harburg. Weil der 27-Jährige enge Verbindungen zum SV Mauren hatte, sagte dessen Team die Teilnahme am Sonntag an dem Wettbewerb ab. Der SVM hatte sich für das Finale qualifiziert. Dieses wurde abgesagt. (AZ)