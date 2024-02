Totes Kleinkind: Jetzt steht das Urteil gegen den Angeklagten fest

Zum zweiten Mal ist ein Mann wegen der Misshandlung eines Kleinkindes in einem Bopfinger Ortsteil verurteilt worden.

An diesem Freitag ist ein 35-Jähriger wegen Mordes verurteilt worden. Das Landgericht in Ellwangen verhängte eine lebenslange Freiheitsstrafe. Der Angeklagte hatte das Kleinkind seiner Partnerin in einem Bopfinger Ortsteil massiv misshandelt, sodass es schließlich starb.

Bereits in einem ersten Prozess war der Mann verurteilt worden, damals aber wegen Totschlags und der Misshandlung Schutzbefohlener zu 14 Jahren Haft. Der Bundesgerichthof hatte dieses Urteil wegen Rechtsfehlern aufgehoben. Die Feststellungen des Gerichts seien zwar zutreffend gewesen, aber beim Motiv hatte der BGH eine andere Auffassung.

Toter Bub in Bopfingen: Mann wird wegen Mordes verurteilt

Bei der erneuten Verhandlung habe das Gericht einen niedrigen Beweggrund gesehen, dies gilt als Mordmerkmal. Der Mann habe seinen Frust an dem Kind rausgelassen, obwohl er andere Möglichkeiten dazu gehabt hätte, er sei genervt gewesen. Die Staatsanwaltschaft hatte eine Verurteilung wegen Mordes gefordert, die Verteidigerinnen wollten dagegen eine Haftstrafe von deutlich unter 14 Jahren. Ein ausführlicher Bericht folgt. (AZ)