Außenspiegel zersplittert: Traktorfahrer fährt nach Unfall einfach weiter

Ein Verkehrsunfall hat sich am Dienstag gegen 20.10 Uhr auf der Ortsverbindungsstraße zwischen Nördlingen und Nähermemmingen ereignet. Ein 70-jähriger Mann fuhr mit seinem Seat in Richtung Nähermemmingen, als ihm etwa auf der Hälfte der Strecke ein Traktor entgegenkam. Es kam laut Polizeiangaben zu einem leichten Zusammenstoß, indem der Traktor gegen den linken Außenspiegel am Pkw des 70-Jährigen stieß. Der Spiegel krachte gegen das Fenster und zersplitterte.

Der Fahrer des Traktors habe seine Fahrt unvermittelt fortgesetzt. Es entstand ein Sachschaden von rund 250 Euro. Zum Unfallzeitpunkt waren die beiden Arbeitsleuchten am Traktor eingeschaltet. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 09081/29560. (AZ)