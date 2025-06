Traktor brennt bei Maihingen im Acker aus

Ein Traktor hat am Montagabend einen Feuerwehreinsatz ausgelöst. Ein 45-jähriger Landwirt befuhr mit seiner fünfjährigen Tochter die Kreisstraße von Dürrenzimmern in Richtung Maihingen. Aufgrund eines technischen Defektes an der Lenkung war der Traktor laut Polizeibericht plötzlich manövrierunfähig und der Fahrer kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Er konnte den Traktor in einem angrenzenden Acker zum Stehen bringen.

Hierbei sei vermutlich Öl ausgetreten, welches sich entzündete und auch den Traktor in Brand setzte. Der Traktor brannte völlig aus. Die Einsatzkräfte der Feuerwehren Maihingen, Marktoffingen und Pfäfflingen löschten den Brand. Die Fünfjährige war den Angaben nach zwar augenscheinlich unverletzt, wurde allerdings vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 10.000 Euro. (AZ)

Icon Vergrößern Im Einsatz waren die Wehren aus Maihingen, Marktoffingen und Pfäfflingen. Foto: Dieter Mack Icon Schließen Schließen Im Einsatz waren die Wehren aus Maihingen, Marktoffingen und Pfäfflingen. Foto: Dieter Mack