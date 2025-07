Traktor-Unfall auf Kreisstraße: Kotflügel abgerissen

Ein Unfall mit einem Traktor hat sich laut Polizei am Samstagnachmittag ereignet. Ein 64-Jähriger fuhr gegen 15.30 Uhr mit seinem Traktor auf der Kreisstraße von Hochaltingen in Richtungen Herblingen. Dabei kam ihm eine 74-Jährige mit ihrem Wagen entgegen. Als sie aneinander vorbeifuhren, stieß die am Traktor angebrachte Egge mit dem Auto zusammen. Dabei wurde der vordere linke Kotflügel abgerissen und die beiden linken Türen komplett aufgeschlitzt. Der hierbei entstandene Sachschaden wird auf insgesamt etwa 12.000 Euro geschätzt. (AZ)

