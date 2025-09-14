Auto kracht in Traktor: 50.000 Euro Schaden bei Unfall auf B25

50.000 Euro Sachschaden ist am Samstagnachmittag bei einem Unfall bei Marktoffingen entstanden. Wie die Polizei berichtet, wollte der Fahrer eines Traktorgespannes, der auf der B 25 von Wengenhausen nach Marktoffingen fuhr, nach links in einen Feldweg abbiegen. Dabei übersah der Fahrer einen überholenden Pkw, der schließlich gegen den linken Vorderreifen des Ackerschleppers krachte. Der Pkw wurde durch den Anstoß nach links von der Fahrbahn geschoben. Dabei erlitt der Autofahrer leichte Verletzungen. Die Gesamtschadenshöhe beläuft sich auf rund 50.000 Euro. Die Freiwillige Feuerwehr Marktoffingen unterstützte an der Unfallstelle. (AZ)

