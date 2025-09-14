Icon Menü
Traktorunfall bei Marktoffingen: 50.000 Euro Schaden und leicht verletzter Autofahrer

Marktoffingen

Auto kracht in Traktor: 50.000 Euro Schaden bei Unfall auf B25

Ein Traktorfahrer will auf einen Feldweg abbiegen. Dabei übersieht er jedoch einen Autofahrer, der gerade zum Überholen ansetzt.
    • |
    • |
    • |
    Im Ries hat sich auf der B25 am Samstagnachmittag ein Unfall ereignet, bei dem ein Mann leicht verletzt wurde.
    Im Ries hat sich auf der B25 am Samstagnachmittag ein Unfall ereignet, bei dem ein Mann leicht verletzt wurde. Foto: Lino Mirgeler, dpa (Symbolbild)

    50.000 Euro Sachschaden ist am Samstagnachmittag bei einem Unfall bei Marktoffingen entstanden. Wie die Polizei berichtet, wollte der Fahrer eines Traktorgespannes, der auf der B 25 von Wengenhausen nach Marktoffingen fuhr, nach links in einen Feldweg abbiegen. Dabei übersah der Fahrer einen überholenden Pkw, der schließlich gegen den linken Vorderreifen des Ackerschleppers krachte. Der Pkw wurde durch den Anstoß nach links von der Fahrbahn geschoben. Dabei erlitt der Autofahrer leichte Verletzungen. Die Gesamtschadenshöhe beläuft sich auf rund 50.000 Euro. Die Freiwillige Feuerwehr Marktoffingen unterstützte an der Unfallstelle. (AZ)

