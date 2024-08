Schulabschlussfeier an Maria Stern: Traumnote 1,0

Die feierliche Verabschiedung von 85 Absolventinnen und Absolventen der Realschule Maria Stern Nördlingen hat in der schuleigenen, festlich geschmückten Turnhalle stattgefunden. Voraus ging ein ökumenischer Gottesdienst unter der Leitung von Stadtpfarrer Benjamin Beck in der St. Salvator Kirche, der von der Schulband mit Musiklehrer Thomas Pichl sowie von den Abschlussschülern gestaltet wurde. Dabei wurde deutlich, dass Freiheit als ein Geschenk Gottes verstanden werden darf. Sie zählt zu den wichtigsten Menschenrechten. Doch die neugewonnene Freiheit bedeutet für die Absolventen auch neue Verantwortung.

Zur Zeugnisvergabe hielten sie vor großem Publikum Einzug in die voll besetzte Turnhalle. Zu ihrem Meilenstein, dem erfolgreichen Realschulabschluss, gratulierte Oberbürgermeister David Wittner mit einer kurzweiligen und persönlichen Rede. Die Vorsitzenden des Elternbeirats und des Freundeskreises der Realschule sowie Schulleiter Andreas Kiesl gratulierten im Anschluss daran von ganzem Herzen. „Omnia mea mecum porto“, was so viel bedeutet wie „All meinen Besitz trage ich bei mir“, stellte Kiesl an den Beginn seiner Rede. Der Schulgemeinschaft der Realschule Maria Stern sei es ein besonderes Anliegen, dass sich die Schülerinnen und Schüler für ihren weiteren Lebensweg bewusst machten, dass der wahre Wert einer Person nicht in materiellen Dingen zu finden sei, sondern vielmehr in den charakterlichen Eigenschaften und den Fähigkeiten eines jeden Menschen liege.

Realschüler von Maria Stern bekommen Zeugnisse

Schülersprecher Maximilian Peppel bedankte sich bei allen Lehrerinnen und Lehrern mit einer kurzweiligen Power-Point-Präsentation mit vielen schönen Bilder der vergangenen Jahre. Von der Schullandheimfahrt in der fünften Klasse, über die Reise der gesamten Schule nach Rom bis zur Abschlussfahrt nach England waren viele Erinnerungen dabei. Die Verleihung der Abschlusszeugnisse durch Realschul-Konrektor Christian Roßkopf und Schulleiter Andreas Kiesl war dann der Höhepunkt der stimmungsvollen Feier, die die Schulband mit Thomas Pichl musikalisch bereicherte. Im Anschluss daran bedankten sich die Klassen bei ihren Klassen- und Fachlehrern für die gute Zusammenarbeit.

Zu den Schulbesten mit der Traumnote 1,0 gehörten Eva Sieber, Anna Merz und Lina Angermeyer. Der MINT-Preis des langjährigen Schulpartners der Nördlinger Firma Destilla wurde von Geschäftsführer Armin Thienel an Eva Sieber für ihr herausragendes Engagement in den Naturwissenschaften verliehen. Zum Ende des schönen Abends hatten die neunten Klassen unter Leitung von Marina Berndt einen Umdruck im Pausenhof vorbereitet. Dort gab es noch einmal Zeit für Gespräche mit den Lehrerinnen und Lehrern und für Erinnerungsfotos der glücklichen Absolventinnen und Absolventen sowie deren stolzen Familien. (AZ)