An diesen Samstagen kann man sich in Nördlingen trauen lassen

Das Standesamt Nördlingen gibt in einer Pressemitteilung die Trauungstermine für das Jahr 2026 bekannt. Trauungen sind regulär von Montag bis Donnerstag vormittags und nachmittags sowie am Freitagvormittag möglich. Zusätzlich bietet das Standesamt ausgewählte Samstagstermine an – jeweils von 10 bis 12.15 Uhr:

17. Januar, 28. Februar, 21. März, 18. April,

9. Mai, 23. Mai, 6. Juni, 20. Juni,

11. Juli, 25. Juli, 8. August, 22. August,

5. September, 19. September, 10. Oktober, 24. Oktober.

Am 6. Juni 2026 finde die letzte Trauung an diesem Tag aufgrund des Mess‘-Umzuges abweichend bereits um 11.30 Uhr statt. Wer sich an diesem Tag dennoch das Ja-Wort geben möchte, kann bereits ab 8.30 Uhr heiraten.

Samstags heiraten in Nördlingen: Das sind die Termine

Ein besonderes Highlight seien die romantischen Candlelight-Trauungen im Dezember – passend zum stimmungsvollen Weihnachtsmarkt. Diese finden am 11. und 12. Dezember 2026 jeweils zwischen 16.30 und 18.45 Uhr statt. Für Samstagstrauungen sowie Candlelight-Trauungen fallen zusätzlich zu den regulären Gebühren für die Eheprüfung bzw. Eheurkunden weitere Gebühren an. Trauungen werden nach Angaben der Stadt Nördlingen im 45-Minuten-Takt angeboten.

Reservierungen für das Jahr 2026 sind nach Angaben der Stadt ab sofort möglich – vorzugsweise per E-Mail (standesamt@noerdlingen.de), alternativ telefonisch unter 09081/84-111. Die offizielle Anmeldung der Eheschließung könne frühestens sechs Monate vor dem gewünschten Termin erfolgen.

Weitere Informationen zum Standesamt Nördlingen finden Interessierte unter: www.noerdlingen.de/verwaltung/einrichtungen/personenstandswesenstandesamt. Dort bittet die Stadt auch zu beachten, dass es durch Veranstaltungen im Bereich des Rathauses zu Einschränkungen bei der Zu- und Abfahrt, Sperrungen des Marktplatzes sowie Beeinträchtigungen beim Zugang zum Rathaus kommen. Dies werde den Paaren aber vonseiten des Standesamtes mitgeteilt. Eine individuelle Beratung zur Eheschließung sei telefonisch oder per Mail möglich. (AZ)

