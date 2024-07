Automat nimmt Leergut nicht: Mann greift Verkäuferin an

Ein 55-Jähriger ist am Donnerstagnachmittag ausgerastet und hat eine Verkäuferin in einem Verbrauchermarkt im Weilerweg angegriffen. Der Mann beschwerte sich dem Polizeibericht zufolge zunächst, dass der Leergutautomat seinen Leergutkasten nicht annahm. Die Verkäuferin versuchte den Mann zu beruhigen und erklärte ihm die Ursache. Aber der 55-Jährige war äußerst uneinsichtig und schrie die Verkäuferin an. Diese erteilte dem Mann daraufhin ein Hausverbot. Der Mann verließ kurz das Geschäft, betrat dieses aber trotz Hausverbot wieder. Die Verkäuferin sprach den Mann daraufhin an.

Dieser rastete völlig aus, schlug ihr den Leergutkasten auf den Brustkorb, sodass die Frau rückwärts fiel. Die Frau erlitt eine leichte Prellung. Der Mann flüchtete sofort aus dem Geschäft und fuhr mit seinem Auto davon. Anhand des notierten Kennzeichens konnte dieser ermittelt werden und erhält nun eine Strafanzeige. (AZ)