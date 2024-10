Betrunkener fährt durchs halbe Ries und beschädigt nicht nur ein anderes Auto

Ein Zeuge hat der Nördlinger Polizei am Samstag, gegen 12.10 Uhr, ein verdächtiges Fahrzeug gemeldet. Eine Streife fuhr nach Möttingen - und fand auf einem Kiesparkplatz neben der B25 tatsächlich ein stark beschädigtes Fahrzeug mit ausländischem Kennzeichen. Am Steuer saß ein 49-Jähriger, der offensichtlich betrunken war.

Ein Atemalkoholtest ergab bei dem Mann einen Wert von 2,5 Promille. Die Polizisten ließen ihn daraufhin nicht weiterfahren, dem 49-Jährigen wurde Blut abgenommen. Wie die Beamten berichten, ergaben die weiteren Ermittlungen, dass der Mann mit seinem Pkw in Hohenaltheim losgefahren war und dort zunächst auf einem Privatgrundstück ein anderes Auto angefahren hatte. Danach fuhr er auf der Staatsstraße 2212 weiter in Richtung Nördlingen.

Kurz nach Hohenaltheim fuhr er am Kreisverkehr geradeaus auf die Verkehrsinsel und beschädigte dabei die Verkehrszeichen. Anschließend fuhr er auf der Kreisstraße DON 7 in Richtung Balgheim weiter, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Die Fahrt endete schließlich in Möttingen, weil der Pkw so stark beschädigt war, dass es nicht mehr weiterging. (AZ)