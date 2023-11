KTV-Zweite verteidigt vierten Platz der Bayerischen Turnliga in Monheim

Die Turner schließen das Jahr auf dem vierten Platz ab. Ihre Ambitionen sind jedoch hoch.

Beim Saisonabschluss der Bayerischen Turnliga kann die zweite Mannschaft der KTV Ries ihren vierten Platz souverän verteidigen. Trotz Personalmangel schrammt das Team in der Tageswertung nur knapp an einer Podestplatzierung vorbei, schließt das Jahr aber auf einem sehr guten vierten Rang ab und ist hungrig nach mehr.

Am Ende eines langen Wettkampfes fehlte den Nördlingern weniger als ein Punkt, um auf dem Stockerl zu landen. Den Start machten die Athleten aus dem Leistungszentrum Ries dabei am Barren, wo sie mit 46,60 Punkten eine gute Basis legten. Stefan Braun führte mit einer 12,70 an diesem Gerät. Mit 11,90 und 11,70 Punkten folgten Thomas Radler und Roland Hagner. Weitere wichtige 10,30 Zähler steuerte Dennis Moser am Auftaktgerät bei und verhalf dem Team zu einem guten Start in diesen Wettkampf.

KTV-Reserve: Thomas Radler sichert sich am Reck die höchste Wertung

Mit 45,45 Punkten konnte das zweite Gerät, das Reck, abgeschlossen werden. Auch hier zahlte sich die Erfahrung der bundesligaerprobten Mannschaftsmitglieder aus. Thomas Radler sicherte sich mit 12,80 die höchste Wertung, äußerst knapp vor Stefan Braun, der sich eine 12,75 sicherte. Mit 11,30 Punkten holte Simon Böhm ebenfalls eine sehr gute Wertung. Vervollständigt wurde das Quartett von Dennis Moser, der mit 8,30 zum guten Mannschaftsergebnis beitrug.

Am Boden dominierten dann die eigenen Nachwuchsturner das Geschehen. Henri Hahn sicherte sich mit 12,05 die höchste Note des Teams, knapp gefolgt von Alexander Hofer mit 12,00. Mit dem gleichen Abstand folgte Simon Böhm, dem eine 11,95 gelang und Dennis Moser, der weitere 11,25 erzielen konnte. Mit 47,25 wurde am dritten Gerät ein sehr gutes Resultat erzielt und es ging hoffnungsvoll in die Pause.

Pauschenpferd wird wieder zum Zittergerät

Nach einem weiteren Einturnen ging es in die zweite Wettkampfhälfte. Dort startete man am Zittergerät, dem Pauschenpferd. Auch hier konnte Thomas Radler mit 12,20 die interne Teamwertung gewinnen. Mit 10,10 und 10,00 Punkten gelang auch Alexander Hofer und Henri Hahn eine zweistellige Wertung und damit wichtige Zähler im Kampf um die Podestplatzierung. Komplettiert wurde das Team von Simon Böhm, der mit einer 9,80 nur knapp an der Zehn-Punkte-Marke vorbeischrammte.

An den Ringen zeigte Roland Hagner nochmals sein ganzes Können und sicherte sich 12,30 Punkte. 11,70 Zähler erturnte Mannschaftskapitän Marcel Schwefel bei seinem Einsatz am Kraftgerärt. Dicht auf den Fersen ist der Nachwuchs um Dennis Moser und Simon Böhm, die sich 11,20 und 10,60 Punkte sicherten.

Am Sprung holt Alexander Hofer die Höchstnote

Am abschließenden Sprung holte Alexander Hofer mit 11,75 Punkten die Höchstnote. Dennis Moser lag mit 11,70 nur minimal dahinter. Henri Hahn und Simon Böhm gelangen ebenfalls gute Sprünge, für die sie mit 10,70 und 10,45 Punkten belohnt wurden. Am Ende bedeutete dies ein Geräteergebnis von 44,60 Punkten und damit eine Gesamtpunktzahl von 272,10, was schlussendlich für den vierten Rang am letzten Wettkampftag reichte.

Auch im Gesamtklassement wurde die Saison auf Platz vier beendet, was eine respektable Leistung ist, musste man doch in der zweiten Saisonhälfte auf wichtige Leistungsträger verzichten. Die guten Ergebnisse der Nachwuchsturner lassen das Trainer- und Betreuerteam um Fabian Wolf, Jürgen Wundel und Waldemar Kuhn freudig auf das kommende Jahr blicken, wo dann auch wieder eine Podestplatzierung herausspringen soll.