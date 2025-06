Udo Knauer verabschiedet sich mit „Klang und Schmaus“

Nicht mit einem Oratorienkonzert, sondern mit einem offenen Abend voller Musik mit „seinen“ Chören, mit Zeit für Begegnung, Bewirtung und einem „Gebet und Segen zur Nacht“ verabschiedet sich Kirchenmusikdirektor Udo Knauer nach 32 Jahren Kantorentätigkeit an der Nördlinger St. Georgskirche vom Nördlinger Konzertpublikum.

Man könnte es fast eine Art „Party“ nennen, wenn sich am Samstag, 28. Juni, von 19 bis 23 Uhr, bei freiem Eintritt musikalische Beiträge unterschiedlichster Art mit Pausen abwechseln, in denen man sich mit Getränken und einfachen Speisen versorgen kann. Es ist also durchaus gewollt, etwa dem „Halleluja“ aus Händels Messias mit einem Glas Wein oder Wasser in der Hand zu lauschen. Neben den Kirchenbänken dienen dazu auch Stehtische, die in der stimmungsvoll beleuchteten Kirche aufgebaut sind, und für Kinder gibt es eine gemütliche Lese-/Spielecke. Das Ganze heißt „Klang und Schmaus im Gotteshaus“ und ist – nach 2011, 2015 und der Palmennacht 2019 – die dritte Veranstaltung dieser Art in St. Georg, bei der auch ein Kommen und Gehen zu den einzelnen Programmpunkten möglich ist.

Eröffnet wird der Abend in St. Georg mit sommerlich-leichter Blasmusik

Um 19 Uhr eröffnet der Posaunenchor St. Georg unter der Leitung von Ute Baierlein den Abend locker-festlich mit sommerlich-leichter Bläsermusik. Bereits ab 18.45 Uhr startet unter der Empore die Bewirtung, organisiert von Mitgliedern der Kantoreichöre. Um 19.50 Uhr präsentiert die Kinderkantorei aus ihren vielen Lieblingsliedern ihre „Top Seven“. Vom „Seeschlangensong“ über den „Dracula-Rock“ bis zum tiefsinnigen „Hilf uns glauben wie Abraham“ zeigen die Kinder, was sie neben den Musicalaufführungen so draufhaben. Nahtlos schließt sich ca. um 20.20 Uhr der Sing@Life-Gospelchor an mit einem repräsentativen Mix aus Spiritual, Gospel, besinnlichen Pop-Balladen und fetzigen Ohrwürmern. Um 20.50 Uhr gibt es unter dem Motto „Von Bach bis Bach“ ein 20-minütiges a-cappella-Programm mit dem Kammerchor St. Georg. Den „klassischen“ Bach repräsentiert ein Ausschnitt aus der doppelchörigen Motette „Singet dem Herrn“, den „anderen“ Bach die verjazzte „Organ-Fugue“ der Swingle Singers. Dazwischen u.a. Biebls berühmtes „Ave Maria“ zum Dahinschmelzen.

Je später der Abend, desto größer die Besetzung: Um 21.20 Uhr präsentiert die Kantorei St. Georg zusammen mit dem Oettinger Bachorchester Highlights aus Händels Oratorium „Messiah“, da darf natürlich das beliebte „Halleluja“ nicht fehlen. Und im letzten konzertanten Programmpunkt um 21.50 Uhr treten Kammerchor, Kantorei und Orchester mit der sinfonischen Kantate „La Musica“ für zwei Chöre und Orchester von Gerhard Deutschmann gemeinsam auf. Sogar das Publikum ist eingeladen, zusammen mit den 140 Mitwirkenden in den Kanon „Viva la musica“ einzustimmen, den der Komponist wirkungsvoll am Ende des knapp 25-minütigen Stückes platziert hat. Mit der Feier einer Komplet unter dem Titel „Gebet und Segen zur Nacht“ am Hochaltar mit dem Kammerchor, Diakon Michael Jahnz als Liturg und Udo Knauer als Kantor klingt der Abend aus. Knauers offizieller Abschiedsgottesdienst findet am 20.7. um 14 Uhr ebenfalls in St. Georg statt. (AZ)