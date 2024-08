Unbekannter zerkratzt wieder Autos: Mehr als 100.000 Euro Schaden

Mehrere Fahrzeuge hat ein Unbekannter erneut in Nördlingen zerkratzt. Wie die Polizei mitteilt, schlug der Täter in der Nacht auf den vergangenen Donnerstag zu. Beschädigt wurden Fahrzeuge, die in den Wohngebieten Talbreite, Squindostraße/Schäufelinstraße und im Wemdinger Viertel, Bereich Wagga-Wagga-Straße/Veilchenweg, und in den umliegenden Straßen geparkt waren. Der entstanden Sachschaden beläuft sich mittlerweile auf mehr als 100.000 Euro, so die

Laut derzeitigem Ermittlungsstand ist bekannt, dass es sich um einen vermutlich männlichen Täter handelt, der zu Fuß unterwegs ist. Die Polizei bittet dringend um sachdienliche Hinweise. Auch bei kleinen Auffälligkeiten zu Nachtzeit wird darum gebeten, die Polizeiinspektion Nördlingen umgehend zu verständigen. Personen, die in dem genannten Gebieten wohnhaft sind und eventuell über Videoüberwachungen an ihren Häusern verfügen, werden gebeten sich unter Telefon 09081/29560 bei der Polizeiinspektion Nördlingen zu melden. (AZ)